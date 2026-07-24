Este jueves, el cuerpo sin vida de la modelo peruana Raiza Martínez fue hallado en una vivienda de La Molina, donde, según información preliminar, habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con Oscar Raúl Arias Muñoz, investigado por la Policía como principal sospechoso.

Según revelaron ‘Magaly TV, la Firme’ y ATV posteriormente, la modelo fue encontrada tendida en el piso del inmueble con la boca cubierta con cinta adhesiva. La dueña de la vivienda, Zelma Muñoz, madre del intervenido, alertó a las autoridades tras descubrir la escena.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Martínez en la habitación de Arias Muñoz, quien fue detenido mientras, según el parte policial difundido por el programa, se encontraba preparando el desayuno.

Rayza, de 34 años, conocida por generar contenido en una plataforma de suscripción para adultos, alcanzó notoriedad en la farándula peruana por sus polémicos romances.

En 2024 fue relacionada con el argentino Julián Zucchi, quien reconoció haber mantenido conversaciones íntimas con ella pese a su relación con la reportera Priscila Mateo.

Por otro lado, a inicios de este año, la modelo aseguró haber tenido encuentros íntimos con el futbolista Pedro Aquino en su departamento de Surquillo, pese que este se encontraba casado.

*Información en desarrollo