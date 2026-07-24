Según ATV, el cuerpo de Martínez ha sido trasladado a la morgue mientras siguen las investigaciones | Foto: Instagram
Según ATV, el cuerpo de Martínez ha sido trasladado a la morgue mientras siguen las investigaciones | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Este jueves, el cuerpo sin vida de la modelo peruana Raiza Martínez fue hallado en una vivienda de La Molina, donde, según información preliminar, habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con Oscar Raúl Arias Muñoz, investigado por la Policía como principal sospechoso.

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