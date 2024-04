Reconoce su talento. El destacado actor nacional Ramón García, hace poco distinguido por el Ministerio de Cultura como Personalidad Meritoria, habló de la carrera actoral de su exalumno, el famoso Nicola Porcella.

Mediante una entrevista con el diario Trome, el intérprete contó que Porcella tomó clases de actuación por poco tiempo, ya que sus actividades artísticas como celebridad impedían su realización.

“Nicola estuvo muy poco tiempo conmigo (en clases de actuación) y el tiempo que estaba conmigo, también tenía muchas actividades fuera de las grabaciones y era convocado para eventos”, dijo García.

Al no disponer de tiempo para sus clases de actuación, Nicola no habría tenido una preparación “fuerte e intensa”, refirió su exprofesor. No obstante, este también reconoció en el exguerrero su habilidad para aprovechar lo aprendido.

“Lo poco que aprendió lo aprovechó bien y lo puso en práctica porque México es un mercado bastante difícil, por no decir casi imposible sobre todo para los que no son mexicanos”, precisó.

Nicola Porcella siempre ha sido actor, dice Ramón García





El actor, que protagonizó la teleserie “Camote y paquete” a principios del 2000, aseguró que Nicola Porcella tiene talento para la actuación.

“Lo que pasa es que en el fondo siempre ha sido actor. Una vez escuché esto y no lo creía hasta que lo comprobé conmigo mismo, se dice ‘Uno no escoge la actuación, la actuación lo escoge a uno’”, comentó.

Como se recuerda, actualmente Nicola integra el elenco de la novela mexicana “El amor no tiene recetas”, en donde interpreta a Kenzo, personaje involucrado en un romance con una mujer trans, interpretada por Coco Máxima.

Ramón García y su salud





Por su parte, Ramón García lleva una vida saludable, en donde evita comer alimentos ultra procesados, debido a la diabetes tipo 2 que padece.

“[...] Tenía que cambiar mis hábitos alimenticios y hacer trabajo físico y se acabó. Actualmente no consumo ninguna pastilla para el azúcar y estoy en 95, lo único que no como son carbohidratos, dulces, gaseosas”, indicó.