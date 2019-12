Han pasado ocho años desde que Raúl Romero dejó la conducción del programa “Habacilar” para dedicarse a otros proyectos. Recientemente el animador fue consultado por su opinión sobre los programas reality.

SI bien reconoció que conoce dichos programas y que “están muy bien hechos”, aseguró que no le gustan porque no lo entretienen.

“Sí, los conozco (a ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’), claro. No me gustan, no me entretiene mucho. Están muy bien hechos. Creo que han cambiado de su propuesta inicial, que era una propuesta dura, heavy. Se ha ido ‘sportivizando’, ahora es muy deportivo. Sigue mezclado con el tema más interpersonal. Creo que lo manejan de una manera más light. Pero ¿yo sentarme a ver ‘Esto es Guerra’? No, la verdad no. Lo digo con absoluto respeto hacia ellos y hacia quienes lo ven”, contó Romero.

Recordemos que en una reciente entrevista con El Comercio, Raúl reveló que tiene diversas propuestas para volver a la televisión, pero no las acepta porque está muy ocupado en otros proyectos.

“Quiero mandarle un mensaje a toda esa gente que apasionadamente me pide que vuelva, pero sobre todo a quienes creen que aquí hay una injusticia, una reivindicación de vida, que estoy postrado. Tengo propuestas para volver a la televisión de canales en los que he estado, pero no he aceptado porque estoy en mil cosas, la música es una de ellas”, contó el animador.

“A mediados de diciembre sale mi libro infantil y a inicios de enero (del 2020), un juego de mesa y mi aplicación sobre héroes del Perú. Estoy muy bien, cada vez veo más el tema de la televisión como un homenaje, pero no lo veo como algo que tenga que cristalizarse”, añadió.