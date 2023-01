RBD regresa a los escenarios después de estar 15 años separados y anunciaron que visitarán países como Brasil, Estados Unidos y algunas ciudades de México. Esto no fue bien visto por sus seguidores quienes esperaban que lleguen a más rincones de Latinoamérica.

Esto tampoco fue visto con buenos ojos por Ronald Duarte, recordado actor de la novela ‘Rebelde’ quien lamentó la decisión de sus compañeros por no ir a Perú, Chile, Ecuador, Colombia, etc.

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama** que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te haya puesto donde estás para luego pretender que no existen. Todo sea por el dinero y el ego”, se lee en el mensaje que puso en su cuenta de Instagram. “Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”.

Ronald Duarte -Jack Lizaldi en ‘Rebelde’- también compartió un meme de un nopal con la frase: “I don’t speak spanish (no hablo español) - Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.

¿Qué países visitará RBD?

De acuerdo a la información brindada por soyrebelde.world, México, Estados Unidos y Brasil serán los primeros países donde RBD realizará su show.

México: ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Estados Unidos: Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, Nueva York y Miami.

Brasil: Río de Janeiro y São Pablo.

Anahí ilusiona nuevamente a fans de RBD con posibilidad de más fechas del Soy Rebelde Tour

Los fans de Colombia, Perú, Chile, Argentina, entre otros países de América Latina, se han entristecido al conocer que RBD solo ha incluido tres países en su gira del reencuentro. Tras la noticia, los fanáticos de la banda mexicana se han volcado a las redes sociales para dejar comentarios y pedirles a los integrantes de la banda que incluyan más países en su tour.

Anahí Puente ha respondido a sus fanáticos a través de las historias de su cuenta de Instagram. La actriz, quien dio vida a Mía Colucci en la serie, pidió a sus fans que mantengan la calma. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de incluir más países en su gira del reencuentro al asegurar que “no todo está dicho”.

“Gracias infinitas por tanto amor a nuestra gran noticia. Nosotros seguimos en shock. ¡Solo pensar que volveremos a estar juntos! ¡Y CALMA! ¡No todo está dicho!”, escribió la actriz en Instagram.