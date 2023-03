Joselito Carrera se convirtió en tendencia luego de protagonizar un polémico incidente con policías que lo intervinieron en aparente estado de ebriedad junto a su pareja. Tras las imágenes que muestran su exacerbada reacción, la presentadora Rebeca Escribens le dio algunos consejos.

En la reciente edición de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens aprovechó unos minutos del programa para dirigirse a Joselito Carrera y aconsejarle que haga mea culpa de sus acciones y pida disculpas a la policía.

“El camino se acorta con una simple palabra, se ofrece disculpas porque no es la manera. Todos, cuando estamos alterados, podemos alzar la voz y ponernos en un plan bochornoso como el que acabamos de ver en la nota de Joselito, pero es importante ofrecer disculpas. La policía es la autoridad máxima en nuestras calles, están ahí para cuidar y hacer que la ley se cumpla”, señaló Escribens.

“Algo ha de haber pasado, no tenemos el video de todo. Hay una investigación de por medio y se verá que pasa más adelante. El tema aquí está en su comportamiento, el punto está en como se desarrollaron los hechos y no es la manera... Conversan y se evitan esa escena bochornosa que quedará grabada por el resto de su vida y da mala imagen para muchas personas, hay que dar el ejemplo como personas públicas que somos”, añadió.

América Espectáculos: Rebeca sobre Joselito

Joselito da su versión

Joselito Carrera apareció en la última edición del programa “Mande quien mande” para dar su versión de los hechos. Según indicó el presentador de televisión, él y su pareja habían tomado y por ese motivo fueron intervenidos.

“Ambos habíamos tomado, los primeros efectivos tuvieron una forma que no la tuvo el segundo que vino”, dijo el actor. “Lo que está circulando no es el inicio de la intervención, no puedes conducir (en ese estado), nadie lo discute. Si ellos querían sustentar o comprobar, tenían que haber tenido un alcoholímetro y no estaban en un operativo de tránsito”, aseveró el también modelo.

Joselito Carrera hace sus descargos