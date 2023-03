Tras las declaraciones de Paula Arias en “El Reventonazo de la Chola”, la conductora Rebeca Escribens aprovechó unos minutos de su bloque de espectáculos para darle un consejo a la cantante y líder de Son Tentación.

En la reciente edición de “América Espectáculos”, la popular ‘Rebe’ no tuvo reparos en darle un extenso consejo a Paula Arias, quien recientemente volvió a terminar su relación con el futbolista peruano Eduardo Rabanal a pocos días de haber anunciado su compromiso.

“Paula, no somos amigas, no te conozco, pero claramente por tus lágrimas y la expresión en tu rostro entiendo que no la estás pasando nada bien. No has entrado en detalles sobre lo que ha pasado con Eduardo Rabanal; sin embargo, en la entrevista escuché que de un martes a jueves todo cambió y es esa palabra la que debe ser la premisa en tu vida: cambiar, tomar decisiones que te hagan sentir mejor”, expresó.

“Creo que eres una mujer grande, tienes 3 hijos así que, tu más que nadie, sabes perfectamente que decisión tienes que tomar para que no derrames ni una lágrima más. Así de simple... Cuando una es mamá hay que evaluar las cosas mil veces más”, añadió Escribens.

Rebeca le da consejo a Paula

Asimismo, Rebeca Escribens también hizo énfasis en las enseñanzas que Paula Arias podría darle a sus hijos con sus decisiones. Según le aconsejó, ella tiene que enseñarles a hacerse respetar y valer sus derechos.

“No te canses de enseñarle a tus hijos de qué manera uno puede hacerse respetar, hacer valer tu vida, tus derechos y lo más importante ser valientes para tomar decisiones. Insisto, de un día para otro todo puede cambiar, pero eso solo depende de ti”, expresó.

