La conductora de TV Rebeca Escribens vivió un fin de semana más que feliz luego que su hijo Diego Hernández Escribens obtuviera un importante reconocimiento en la XIX Bienal de Arquitectura Peruana 2022.

La presentadora de “América Espectáculos” recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores su emoción. Además, aprovechó la ocasión para dedicar un emotivo mensaje a su hijo.

“Mi hijo Diego Hernández, en representación de su propio estudio de arquitectura, Cuatro cero cuatro, ha ganado un premio en la categoría multifamiliar de baja escala en la Bienal de Arquitectura Peruana 2022, en Cuzco, el 29 de octubre del 2022″, escribió.

“¡Te amo, hijo! Estoy infinitamente orgullosa de ti, de tus logros, de tu búsqueda constante por ser mejor ser humano y profesional. Aquí estoy y estaré siempre por ti y para ti. ¡Bravo, car***! Como diría tu Papápa!”, agregó Escribens.

Como se recuerda, en marzo de 2021, durante la transmisión en vivo de “América Espectáculos”, la actriz y presentadora de televisión Rebeca Escribens reveló que su hijo Diego Hernández se había titulado como arquitecto.

“Ha sido un día muy emocionante en familia, con pena porque mi papi y su madrina y mis hermanos no pueden estar. Todo ha sido por Zoom, pero ha sido un día festivo y me he acostado muy tarde, por eso estoy un poquito dormida todavía”, dijo en aquella oportunidad.