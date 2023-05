Tras los abucheos que recibió Micheille Soifer por su presentación sorpresa en el Reggaetón Lima Festival, diversos personajes de la farándula local salieron a defenderla, entre ellos, la presentadora de televisión Rebeca Escribens, quien lamentó los abucheos que recibió la exchica reality.

En la reciente edición de “América Espectáculos”, la presentadora de televisión defendió a la popular ‘Michi’ y resaltó que el verdadero problema estuvo en la organización del evento, pues las quejas iban desde la tardanza para empezar el show hasta problemas de sonido.

“El tema estuvo en que el festival estuvo un poquito mal organizado, hubo problemas de sonido, la gente se quejaba por esperar muchísimo y, claro, los artistas invitados pagaron pato. Nada, ese es el real problema que hubo en el concierto”, señaló Escribens.

Como se sabe, Micheille Soifer fue la invitada sorpresa del festival musical que reunió a exponentes como Arcángel, Wisin y Yandel, J Álvarez, Rakim y Ken-Y, Alexis y Fido, Khriz y Angel y Baby Ranks.

¿Por qué faltó Ivy Queen?

Los problemas técnicos en la consola de sonido provocaron que los artistas de talla internacional tuvieran complicaciones. Tal es el caso de Lunay, quien solo cantó por breves minutos. Por su parte, Ivy Queen decidió no subir al escenario y se justificó en redes sociales.

“Hola, mi gente qué tal, me encuentro aquí en Lima, Perú. La noche de hoy se supone que hay un concierto masivo en el estadio. Por problemas técnicos tuve que retirarme del estadio. Hay un problema inmenso en cuanto a consola de sonido, hay varios compañeros, colegas en el estadio en estos momentos, que no se han podido ‘trepar’ a cantar”, indicó Ivy Queen al lamentar no haber podido reencontrarse con sus fans.