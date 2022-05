Sheyla Rojas vuelve al centro de la polémica tras confesar que está empezando un tratamiento para convertirse en madre nuevamente. Tras sus declaraciones, la conductora de TV Rebeca Escribens salió en defensa de la modelo frente a las críticas.

Según dijo la presentadora de espectáculos, Sheyla Rojas tiene todo el derecho de buscar convertirse en madre otra vez. Además, aseguró que cada uno decide lo mejor para su vida.

“Muchos estarán criticando en este momento la decisión de Sheyla, yo sé como mamá y mujer, yo leo tu pensamiento. Estoy segura que es lo que está pasando por tu cabeza lo de la Sheyla al querer tener un hijo”, dijo Rebeca.

“Cada quien decide lo mejor y creo que tiene derecho a volver a intentar y hacer las cosas mejor, ¿Por qué no?”, agregó la conductora del bloque de espectáculos de América Noticias.

VIDEO RECOMENDADO Rebeca Escribens defiende a Sheyla Rojas tras anunciar que quiere ser madre otra vez

Como se recuerda, Sheyla Rojas se enlazó el lunes 30 de mayo con el programa “América Hoy” y reveló que ya inició el tratamiento de fertilidad para convertirse en madre por segunda vez con su pareja, el empresario Luis Miguel Galarza.

“Mi novio y yo queríamos ser papás, pero pasé por problemas en mi (primer) embarazo. Desde el día cero voy a tener un doctor de cabecera para que me ayude con todo el proceso. Él (‘Sir Winston’) no es papá. Los dos estamos super nerviosos. Fuimos con este doctor y nos despejó muchas dudas, es importante tenerlo planeado”, expresó.

“Nos evaluaron a los dos, yo tenía en mente el tema de in vitro, el poder decidir el sexo del bebé, pero el doctor nos recomendó y nos dijo que esa era un riesgo, que eso se le recomienda a las personas que no pueden tener hijos. En realidad, nos evaluó, nos dijo que no tenemos ningún problema”, agregó.