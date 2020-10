Rebeca Escribens no aguantó las críticas que recibió Tula Rodríguez en redes sociales al ser acusada de no guardar luto a su fallecido esposo Javier Carmona.

La presentadora de “En boca de todos” regresa hoy a la conducción de su programa y hace una semana viajó al norte peruano con su hija Valentina para poder “iniciar” una nueva etapa.

Escribens no soportó y mandó a quienes critican a Rodríguez a lavar ropa o limpiar su cocina para que “no metan las narices donde nadie los llama”. “Cada quien hace luto como mejor le parezca, que no te vean llorando no quiere decir que no estés sufriendo”, agregó.

Rebeca Escribens defiende a Tula Rodríguez

Del mismo modo, la presentadora de América Espectáculos contó que ella demoró 9 años en llorar la muerte de su madre. “Yo con mi madre me demoré 9 años en llorarla. Cuando nació Thiago me dio una depresión de la patada”, señaló.

Finalmente, dejó en claro que Tula Rodríguez mantiene una posición fuerte antes redes sociales por su hija y por ella también.

