La conductora de televisión Rebeca Escribens se sinceró sobre lo difícil que ha sido la cuarentena para ella. La presentadora de “América Espectáculos” señaló que lo más complicado ha sido mantenerse lejos de su familia.

“Cuando empezó la pandemia, recuerdo que no podía visitar a mi papá, y eso me ponía muy triste y me hacía sentir frustrada. Pero luego me calmé y me dije: ‘Rebeca, tienes que calmarte y empezar a resolver las cosas’. Así que junto a mis hermanos armamos un plan y nos organizamos bien, para alcanzarle diariamente la comida a mi papá. Como él vive en el tercer piso, habilitamos una canasta con una cuerda y allí le poníamos los alimentos y nos asegurábamos qué no le falte nada y a la vez lo manteníamos protegido”, contó Rebeca en una entrevista con la plataforma “Compartiendo sabiduría”.

Aunque para Rebeca Escribens y su familia, en un principio pudo ser incómodo, molesto y hasta fastidioso, finalmente se volvió en una linda rutina.

“Todos podemos sentirnos tristes, molestos o desmotivados y esto es totalmente válido, lo que no podemos permitir es quedarnos en ese estado de ánimo. Debemos tener en cuenta que los momentos complicados van a pasar y cuando eso suceda nos vamos a sentir muchísimo mejor con nosotros mismos y más fortalecidos”, precisó Escribens.

