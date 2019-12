Durante la última edición de “América espectáculos”, Rebeca Escribens se mostró incrédula con Isabel Acevedo, quien hace poco dijo que había superado a Christian Domínguez.

Esto a raíz de lo sucedido en el programa “En boca de todos”, donde la popular “Chabelita” rompió el calendario donde aparece su expareja.

En conversación con “Choca Mandros”, Rebeca Escribens señaló que este tipo de actitudes hacen pensar que aún no supera a Christian Domínguez.

“¿Y así dice que lo ha superado? ¿A quién quiere engañar? ¿A quiénes quieren engañar?", fue el comentario de la conductora.

Hay que recordar que durante su visita al programa de América Televisión, Isabel Acevedo bromeó con la inclusión de Christian Domínguez en el calendario que le obsequiaron.

“Les voy a decir la verdad. El mes de diciembre es mi mes favorito, pero ahora que he visto esa foto, yo voy a arrancar el mes de diciembre. Este calendario con esa foto no me gusta”, precisó la expareja del cantante de cumbia.

Posterior a este comentario, la popular “Chabelita” arrancó el mes de diciembre, lo que generó todo un alboroto en el set.