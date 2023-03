Rebeca Escribens protagonizó un nostálgico momento durante la edición del 17 de marzo de América Espectáculos, y es que la conductora no pudo evitar derramar algunas lágrimas al ver las imágenes del menor que había sido arrastrado por el huaico en Jicamarca, San Juan de Lurigancho.

Debido a la coyuntura, la presentadora mostró imágenes de lo sucedido en el programa “Mande quien mande”, donde se vio al menor que fue rescatado por un vecino del lugar. Ante esto, Rebeca no pudo contener el llanto y solo atinó a decir: “Sí, me he conmovido”.

Intentando contener las lágrimas y con la voz entrecortada, Rebeca Escribens reconoció que como madre le era imposible ver estas imágenes sin quebrarse. “Son imágenes fuertes, como mamá imagínate”, señaló.

Al darse cuenta de que estaba demasiado conmovida y no podía emitir ninguna opinión, pidió a su equipo de producción que lance la siguiente nota. “Ay no, pégalo, por favor, ya luego comento”, fue lo que se le escuchó antes de dar pase al siguiente informe.

Como se recuerda, el pasado 16 de marzo el programa “Mande quien mande” juntó al padre del menor que fue arrastrado por el huaico con la persona que logró rescatarlo. Cabe señalar que el menor ya está recuperándose sin contusiones severas.

Rebeca Escribens y su mensaje sobre los huaicos