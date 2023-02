El exchico reality Rafael Cardozo volvió a ser noticia tras ofrecer una entrevista al programa “Estás en todas”, donde contó detalles de su separación de Carol Reali, con quien mantenía una relación de 11 años e incluso se comprometió a inicios de 2022. Al respecto, Rebeca Escribens se pronunció en su programa.

En la reciente edición de América Espectáculos, la presentadora de televisión Rebeca Escribens le mostró su respaldo al ex ‘guerrero’ y resaltó sus cualidades como persona.

“Déjenme decirles que Rafael Cardozo, fuera de las bromas que podríamos hacerle acá es súper chambeador, súper trabajador y de seguro nos va a sorprender en cada momento. A mi me gustaría volver a verlo en Esto es guerra, me gusta, es un buen competidor y siempre levanta polvo ahí”, señaló.

“Peter (Fajardo), no seas tacaño, no seas así con Rafael Cardozo, dale ahí su cariñito”, añadió la conductora de espectáculos, pidiéndole al productor de ‘EEG’ que considere al brasileño en la nueva temporada del reality.

Como se recuerda, en la reciente edición de “Estás en todas” Rafael Cardozo reveló detalles de su separación con ‘Cachaza’ luego de más de una década de relación. En entrevista con Yaco Eskenazi para “Estás en todas”, el brasileño confesó que le pidió a su expareja que le devuelva el anillo de compromiso que le dio.

“Cuando entregué el anillo después de tanto tiempo, no podía entregar cualquiera. Tenía un carro en el dedo, un auto… Sí, me lo devolvieron. Le dije que se podía quedar con todo, pero el anillo se lo di en una relación, en matrimonio, compromiso, entonces yo le pedí que me devolviera el (anillo) de compromiso. Ya no le iba a servir”, contó el brasileño.

Al ser consultado por Yako Eskenazi sobre qué había hecho con el anillo de compromiso, Rafael Cardozo reveló que lo había vendido para recuperar su inversión. “Sí, lo he vendido”, confesó.

