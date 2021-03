La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, se pronunció sobre la polémica en la que se ha visto envuelta Sofía Franco tras ser detenida acusada de haber agredido a su esposo Álvaro Paz de la Barra en su vivienda.

Al inicio de su espacio de espectáculos en América Televisión, la presentadora se refirió al tema y explicó que le “cuesta mucho” hablar de lo sucedido, ya que considera a Sofía Franco como una “gran amiga”.

“Me cuesta mucho hablar del tema porque es una gran amiga mía. En la primera nota vamos a hablar de todo lo que está sucediendo con Sofía Franco, su familia, a raíz de las imágenes que hemos estado viendo y han generado noticias”, empezó diciendo antes de presentar una nota sobre la vida de la conductora de TV.

“Ustedes solamente han visto la forma en la que han sucedido los hechos, no el fondo. Aquí ni en ningún lado avalamos la violencia. También considero que ustedes, desde sus casas, solo deberían conocer nuestro trabajo. Opinar de nuestro trabajo, de lo que ven, no de nuestra vida privada a menos que permitamos que eso suceda para bien o para mal”, añadió.

Rebeca sobre detención de Sofía Franco

Asimismo, Rebeca Escribens recordó que conoce a Sofía Franco desde su adolescencia y que el caso de violencia contra su esposo le genera muchas dudas, como por ejemplo, quién fue la persona que filtró los videos de la detención de la presentadora.

“Conozco a Sofía Franco, a su familia, la conozco desde los 13 años y sé cómo es ella, de qué está hecha. Tiene cosas buenas y malas, como todos, pero hablando del caso, de lo que hemos podido ver, me genera muchas preguntas, por ejemplo: ¿Quién permitió que las imágenes sean grabadas? ¿Quién permitió que fueran difundidas? ¿Quién permitió tremenda violencia en contra de ella? Por más que ella pusiera resistencia y estuviera infringiendo normas”, precisó Escribens.

“Esta mañana el alcalde, su esposo, ha salido de la comisaría y ha ingresado un nuevo abogado para hacerse cargo del caso. No sé que pasa con ‘Sofi’, está totalmente incomunicada, he estado enviándole mensajes el día de ayer, pero no responde… Espero que a la hora que lo haga (salga a declarar) sea sola, absolutamente sola, sin mucha gente alrededor para que pueda realmente contar su versión de los hechos”, agregó.

Como se sabe, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fue puesto en libertad la mañana de este viernes tras permanecer más de 24 horas detenido tras los hechos de violencia que protagonizó con su esposa, la expresentadora de televisión Sofía Franco. Ella continúa detenida porque tiene una orden de detención por no haberse realizado la prueba de dosaje etílico.

