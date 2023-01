Ethel Pozo atraviesa un difícil momento tras revelar que fue víctima del robo de sus pertenencias en su domicilio. Tras esto, muchos amigos y compañeros se han pronunciado al respecto, entre ellos, la conductora de América Espectáculos Rebeca Escribens.

En la reciente edición de su programa matutino en América Televisión, la conductora se solidarizó con la hija de Gisela Valcárcel y le dedicó un emotivo mensaje.

“Ay, mi querida Ethel, qué te puedo decir que todas las personas que hemos pasado por ese tipo de situaciones que indignan, que dan cólera, que genera muchos sentimientos, verdad es complicado el proceso, porque te sientes absolutamente violentada. Son tus cosas, son cosas personales que tienen otros y que se enteran otros”, dijo la conductora.

Asimismo, Rebeca Escribens también pidió a los delincuentes que robaron la casa de Ethel Pozo que devuelvan los documentos y las memorias externas con las fotos de sus hijas, que es lo único que la hija de Gisela Valcárcel pide.

“Es un documento muy importante para ella y su familia, al igual que dos memorias externas dónde se encuentra todas las fotos de la vida de sus hijas desde que nacieron, eso es lo más importante para una mamá, los recuerdos, todo lo que dejamos como recuerdo es lo único que ella pide que por favor le devuelvan”, señaló Escribens.

“Si por ahí la encuentran tirada, pues acérquense aquí al canal a devolverla. No tengan miedo porque quien no debe nada teme, de repente hay gente que quiere ayer, pero dice ‘no, de repente voy y si la dejo van a pensar que he sido yo’, no tengan miedo, cuando tú no has hecho nada malo, no tengas miedo”, añadió la conductora.

¿Qué pasó con Ethel Pozo?

El último fin de semana, Ethel Pozo compartió un video en el que reveló que mientras ella había salido de paseo con sus hijas, delincuentes ingresaron a su casa y se robaron todo a su paso. En el clip, también pidió a los delincuentes que, por favor, le devuelvan solo dos cosas.

“Parte de entre todas las cosas que se han llevado y que han robado, que se pueden recuperar en el mediano y largo plazo, se han llevado cosas muy importantes para mí. Se han llevado en dos discos duros todas las fotos de mis hijas, desde que nacieron hasta la fecha. Es difícil recuperar eso porque en mi celular no lo tengo todo, entonces eso y mi pasaporte con mi visa”, explicó.

Ethel Pozo reveló que fue víctima de robo