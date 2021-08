La renuncia de Allison Pastor a seguir compitiendo en “Reinas del Show” ha provocado diversas reaacciones. Una de las últimas en pronunciarse ha sido Rebeca Escribens, conductora de “América Espectáculos”.

“He estado leyendo los portales y los comentarios de lo que sucedió el día sabado y el público, sin duda, respalda a Allison (Pastor). También es cierto que la frustración hizo que ella tomara una decisión de ese tipo”, indicó inicialmente.

La también actriz precisó que el reality que conduce Gisela Valcárcel “es una competencia y todo el mundo entra para ganar”. “Ella, si no me equivoco, es deportista, y tiene la disciplina ahí, tiene la me ntalidad y el objertuivo siempre de ganar”, precisó.

Asimismo, consideró que “la situación se tornó, sin duda, muy incómoda, tanto en el set, para Gisela y para los televidentes porque consideramos que Allison era una fuerte rival de Korina Rivadeniera, las dos candidatas favoritas para levantar la copa”

Sin embargo, Escribens reconoció: “Hay cosas que yo no sé, así que me abstengo de opinar, hay cosas que deben haber pasado. Ella (Allison) es una persona muy, muy exigente, y en todo caso hay que conversarlo bonito. No te puede ir eres tremenda rival para Korina”.

Finalmente, indicó: “Desde mi humilde opinión deseo que las cosas se arreglen en favor de la producción y de Allison, que ha demostrado ser una competidoa tenaz, disciplinada y muy, muy exigente”.

