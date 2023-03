Leonard León vuelve a ser el centro de atención de la farándula local. Esta vez, el cantante fue noticia tras celebrar con una ostentosa fiesta el cumpleaños de su hija con Olenka Cuba, y es que muchos criticaron que no tenga el mismo gesto con sus otros hijos, fruto de su pasada relación con Karla Tarazona. Al respecto, Rebeca Escribens opinó.

En la reciente edición de América Espectáculos, la presentadora Rebeca Escribens mostró su posición frente a la presunta diferencia de trato que tendría el cantante con sus hijos.

“Están criticando muchísimo a Leonard León por haberle celebrado a lo grande el cumpleaños a uno de sus hijos. ¿Dónde está la crítica? Que parece que, a los otros niños, hijos, no les da nada. Vamos a ver la nota”, manifestó antes de presentar un informe sobre lo sucedido con Leonard León.

Critican a Leonard León por fiesta de su hija

¿Qué dijo Olenka Cuba?

A través de sus stories de Instagram, Olenka Cuba se mostró molesta por las críticas contra la fiesta realizada para su hija con Leonard León y respondió con un extenso y directo mensaje.

“Gente estúpida que le gusta estar comparando a mi hija, hablan sin saber la verdad de las cosas como si ellos supieran lo que pasa en la vida de nosotros. O sea, ¿yo no le puedo hacer la fiesta a mi hija? Por algo trabajo y tengo a mi familia que me apoya. Y se lo seguiré haciendo y comprándole todo lo que a mi se me de la gana”, precisó.

