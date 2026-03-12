La separación de Katia Condos y Federico Salazar continúa generando reacciones en la televisión peruana. En “América Hoy”, la conductora Rebeca Escribens no pudo ocultar su pena al hablar del fin de la relación entre la actriz y el periodista, quienes estuvieron juntos por 30 años.

En el espacio televisivo, Escribens se mostró conmovida al comentar la noticia que dejo sorprendida a los seguidores de Katia Condos y Federico Salazar. La presentadora destacó que la pareja siempre proyectó una imagen sólida y cercana.

“Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común”, inició diciendo la conductora de “América Hoy”.

Rebeca Escribens no pudo ocultar su pena al hablar del fin de la relación entre Katia Condos y Federico Salazar. (Foto: Captura de video de "América Hoy")

“Efectivamente hay una gran diferencia cuando alguien mantiene privada su vida y realmente le da la importancia al hogar como ellos dos lo han hecho durante años, uno claro que tiene el deber de dirigirse con respeto a esta pareja preciosa a la que me ha tocado conocer, trabajar, convivir, lo único que me toca decir”, agregó con lágrimas en los ojos.

Katia Condos y Federico Salazar se separan

La ruptura de la pareja fue confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales por los famosos. En el mensaje, Katia y Federico explicaron que, tras 30 años juntos, decidieron tomar caminos separados, pero resaltaron que el amor, el respeto y la historia que construyeron seguirán presentes en su vida familiar.

Asimismo, ambos pidieron comprensión y respeto para atravesar este proceso con tranquilidad, especialmente por el bienestar de sus hijos. La expareja señaló que se trata de un momento sensible y que esperan vivir esta nueva etapa con privacidad.

Por ahora, Katia ni Federico han brindado mayores detalles sobre las razones de la ruptura. Sin embargo, el anuncio continúa generando comentarios y muestras de apoyo tanto de colegas del medio como de seguidores en redes sociales.