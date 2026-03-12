Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rebeca Escribens no pudo ocultar su pena al hablar del fin de la relación entre Katia Condos y Federico Salazar. (Foto: Captura de video de "América Hoy")
Rebeca Escribens no pudo ocultar su pena al hablar del fin de la relación entre Katia Condos y Federico Salazar. (Foto: Captura de video de "América Hoy")
Por Redacción EC

La separación de Katia Condos y Federico Salazar continúa generando reacciones en la televisión peruana. En “América Hoy”, la conductora Rebeca Escribens no pudo ocultar su pena al hablar del fin de la relación entre la actriz y el periodista, quienes estuvieron juntos por 30 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.