El chico reality Mario Hart se encuentra inmerso en la polémica luego que el fotógrafo Francisco Medina lo acusara públicamente por utilizar una fotografía de su autoría en la portada de su canción “Somos libres, seámoslo siempre”.

A través de su cuenta de Instagram, el fotógrafo profesional aseguró que cuando se comunicó con Mario Hart, este señaló que desconocía el origen de la instantánea tomada el 10 de noviembre del 2020, durante las marchas contra la asunción de Manuel Merino como presidente.

“Qué pena que él también siendo un artista no pueda reconocer el trabajo de otros artistas. De hecho, él dice que ha pagado por un diseño, pero él es la cara de ese diseño y, ¿acaso no sabe qué es lo que sube a sus plataformas? Debería de saber”, manifestó el fotógrafo.

SE DEFIENDE

Por su parte, tras la polémica generada por el uso sin autorización de esta imagen, el también piloto Mario Hart publicó un extenso video en Instagram, en el dijo que el fotógrafo pretendía cobrarle S/1500 por usar la imagen como portada de su canción.

“En esta canción, nadie cobró un sol, ni nosotros los artistas por componerla, ni los chicos que hicieron el video, ni el editor del cover de la portada de la canción... No se me cruzó preguntarle de donde había sacado las fotos o cómo había hecho la edición. A los días de publicado el cover me escribe y me dice ‘Mario, me ha escrito una persona reclamando los derechos de autor de la foto portada. Te comento que quiere cobrar 1500 soles por la foto que yo agarré de su Instagram”, comentó en su video.

“Me dijo ‘has usado una foto mía, yo por mis fotos cobro 1500 soles, me debes 1500 soles’. Le dije que se comunique con mi editor porque quien ha hecho el arte ha sido él, si tienes algún reclamo tienes que hacérselo a él... No me contesto más y esta persona ayer se pronunció en su redes diciendo que yo había robado su foto. La foto no la elegí yo, por lo tanto mi responsabilidad en este tema es bastante limitada. En todo caso si hay alguien a quien pagarle es al señor que aparece en la foto porque se está haciendo uso de su imagen”, añadió.

Para cerrar el tema, Mario Hart se disculpó por el uso de la fotografía; sin embargo, aclaró que este acto “no le corresponde”. “Pido disculpas por más que no tenga que hacerlo yo, (aunque) no me corresponda a mi, pido disculpas. Ya borré la foto de mis redes y en este días se estará cambiado la portada en Spotify”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Hart envió mensaje a Yaco Eskenazi

Mario Hart le dedica sentidas palabras a Yaco Eskenazi, tras conocer que se irá de 'Esto es Guerra'. (Video: América TV)