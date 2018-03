Irene Bae, integrante del grupo K-Pop Red Velvet, se vio envuelta en una controversia luego de revelar en un fanmeeting el nombre de uno de los libros que leyó recientemente.

Al ser consultada en el encuentro con fans por sus ultimas lecturas, Irene nombró la novela "Kim Ji Young, born 1982", bestseller coreano considerado una obra feminista. Tras esto, la joven de 25 años recibió la ira de ahora ex-fans en sitios online, quienes además publicaron fotografías destruyendo mercadería con la imagen de la estrella.

(Foto: AllKpop/Koreaboo)

El tema se hizo viral e inició debate online. La artista fue recientemente captada en un aeropuerto coreano cabizbaja y visiblemente agotada.

Son Naeun de APink fue antes también blanco de ataques similares por aparecer en Instagram usando una cubierta de celular con el texto "Girls can do anything" ("Las chicas pueden hacer cualquier cosa"). Fans además hallaron más ejemplos de celebridades que leyeron y recomendaron la novela.

RM, líder de BTS, expresó recientemente quedar impresionado por la novela durante una transmisión de V Live. También Sooyoung de Girls Generation tituló su propio reality "Choi Sooyoung, born 1990" por el gran impacto que dicha obra tuvo en ella, y el comediante Yoo Jae Suk contó también haber disfrutado del mismo libro que Irene.

El libro en cuestión, "Kim Ji Young, born 1982" es recurrente en las listas de libros más vendidos en Corea del Sur. Según Korea Joongang Daily retrata "las sutiles dificultades que mujeres deben sobrellevar", con la "meta de iluminar a quienes no son conscientes de las discriminaciones de género que tienen lugar a diario".