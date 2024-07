La actriz y locutora radial Regina Alcóver se sumó a la lista de artistas que compartieron su pesar por la muerte de Yola Polastri el pasado domingo 7 de julio. En conversación con el programa “Siempre en casa” de RPP, Alcóver se mostró muy afectada y habló con la voz entrecortada sobre la animadora infantil.

Entre lágrimas, Regina Alcóver tuvo palabras de elogio a Yola Polastri y recordó cuándo fue la última vez que le escribió un mensaje. Además, la reconoció como una mujer con una “creatividad impresionante”.

“Estaba mirando lo último que nos escribimos y las bendiciones que le mandé diciéndole que estaba siempre en mis oraciones, pero no me respondió más. Me hubiera gustado estar a su lado. Fue una criatura maravillosa a la que recuerdo con gran cariño. Tenía una creatividad impresionante. Durante muchos años estuvimos muy cerca”, dijo Alcóver entre lágrimas.

En la misma conversación, Regina Alcóver recordó cómo fue que conoció a la animadora infantil y cómo al verla supo que iba a tener un éxito descomunal en la televisión.

“Yo sabía que ella iba a triunfar porque es una profesional, amaba lo que hacía profundamente desde chica. Su gran preocupación siempre fue los niños y los padres y no sé cuántas generaciones ha pasado y la gente sigue amándola. Ella no tomaba conciencia del amor que se le tenía, ella simplemente lo hacía con todo el amor del mundo, ella era muy humilde. Me duele mucho no abrazarla y sobre todo por no haberla visto. Es una tristeza muy grande. Es como que algo de ti se muere. La llevaré siempre en el corazón como mucha gente”, contó.

¿De qué murió Yola Polastri?

Danitza Pavlich sobrina de Yola Polastri, reveló la causa de la muerte de la animadora infantil. Según dijo, fue dada de alta del hospital para continuar su recuperación con terapias en casa; sin embargo, su corazón no resistió y falleció el domingo 7 de julio.

“Se fue tranquila, fue un infarto al miocardio, se fue en paz con un suspiro maravilloso y de hecho que ella está brillando en el cielo… El ACV que tuvo fue muy severo y le dejó muchas secuelas y esto es lo que pasó ahora”, contó la sobrina de la ‘Chica de la tele’.

Cabe recordar que los restos de Yola Polastri serán velados en el Foyer Los Incas del Ministerio de Cultura este lunes 8 de julio, de 1 a 6 p.m., según confirmó la propia institución en sus redes sociales.

Yola Polastri falleció a los 74 años