El exfutbolista Reimond Manco y su esposa Lilia Moretti reaparecieron juntos en una playa del sur de Lima tras haber anunciado recientemente el fin de su relación, luego de que el deportista admitiera públicamente haber mantenido conversaciones íntimas con otra mujer.

Las imágenes, difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’, generaron diversas especulaciones sobre una reconciliación, hecho que motivó el pronunciamiento de ambos protagonistas en sus redes sociales para esclarecer su actual vínculo personal.

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¿Qué dijo Reimond Manco?

Al ser consultado por su cercanía con Moretti, Manco señaló que la prioridad de ambos es el bienestar de sus cuatro hijos, para luego cuestionar los rumores sobre su comportamiento, asegurando que no buscarán el conflicto entre ambos.

“Lilia ha sido muy clara con sus historias. Nosotros tenemos cuatro hijos y somos una familia y seguiremos siendo una familia muy unida. ¿No sé qué pueden pretender? ¿Qué nos insultemos? ¿O que nos vean peleando o discutiendo?”, expresó.

Declaraciones de Reimond Manco

Asimismo, el exfutbolista dijo que siempre se les verá compartiendo espacios comunes debido a su lazo familiar, aclarando que cualquier asunto pendiente sobre su relación sentimental será tratado exclusivamente en privado.

“Siempre nos van a ver juntos en familia porque lo somos y nunca dejaremos de serlo. Luego, los temas que tengamos que hablar ya lo hablamos en privado y lo conversamos”, comentó el exdeportista al programa de Magaly Medina.

La esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, decide poner fin a su matrimonio después de que el programa Magaly TV La Firme revelara chats y videos comprometedores del exfutbolista con una joven seguidora identificada como Maydiel, donde le enviaba material privado.

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La postura de Lilia Moretti

Por su parte, Lilia Moretti recurrió a sus redes sociales para contestar las críticas de los usuarios que cuestionaban su cercanía con el padre de sus hijos tras el escándalo de infidelidad, subrayando que nadie ajeno a su familia conoce la realidad de su vida familiar.

“No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro. No soy jueza, ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera”, sentenció.

Declaraciones de Lilia Moretti

Moretti explicó que en esta situación no hay víctimas ni culpables, sino dos personas aprendiendo de sus errores, subrayando que las decisiones que toman como pareja no afectan su compromiso con el núcleo familiar.