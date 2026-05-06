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A semanas de su polémica separación, el exfutbolista habló sobre las recientes imágenes junto a su expareja y madr de sus hijos, Lilia Moretti | Foto: Facebook / Composición EC
A semanas de su polémica separación, el exfutbolista habló sobre las recientes imágenes junto a su expareja y madr de sus hijos, Lilia Moretti | Foto: Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

El exfutbolista Reimond Manco y su esposa Lilia Moretti reaparecieron juntos en una playa del sur de Lima tras haber anunciado recientemente el fin de su relación, luego de que el deportista admitiera públicamente haber mantenido conversaciones íntimas con otra mujer.

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