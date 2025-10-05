Reimond Manco ofreció una entrevista al podcast de Magaly Medina y sorprendió a todos al hacer un mea culpa luego de la conversación. Según dijo, ahora entiende la posición que tuvo la presentadora de espectáculos hacia él durante varios años.
A través de su cuenta oficial de Facebook, Reimond Manco compartió una fotografía al lado de la popular ‘Urraca’ y escribió un sentido mensaje en el que asegura que “estaba en un camino errado”.
“Hoy, después de 11 años, volví a encontrarme con la señora Magaly Medina. En aquel tiempo, cuando yo estaba en un camino errado, fue dura en sus críticas, pero con fundamentos”, escribió el ‘exjotita’.
En la misma publicación, el exfutbolista precisó que se siente feliz y agradecido de haber limado asperezas con Magaly Medina.
“Hoy la vida nos vuelve a juntar en otro momento, en otra etapa, y lo que antes fueron cuestionamientos hoy se transformaron en palabras sabias, en consejos de alguien que también ha crecido y aprendido con el tiempo. Hoy me quedo con la satisfacción de haber compartido un momento de respeto y aprendizaje”, añadió.
Como se recuerda, Magaly Medina fue una de las presentadoras de televisión que más opinó sobre Reimond Manco y los excesos que vivió en el pasado, tanto sobre su vida como futbolista y su relación con personajes mediáticos de la farándula.
