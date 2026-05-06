El exfutbolista Reimond Manco fue captado junto a su esposa, Lilia Moretti, en una playa, en imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación tras haber anunciado su separación semanas atrás.

Las imágenes muestran a la pareja compartiendo un momento familiar junto a sus hijos, pese a la reciente polémica generada por la confesión pública de Manco sobre conversaciones íntimas con una amiga, hecho que motivó la ruptura.

Consultado por el programa de espectáculos, el exjugador de Alianza Lima evitó confirmar una reconciliación, pero enfatizó que el vínculo familiar se mantiene. “Tenemos cuatro hijos y somos una familia y seguiremos siendo una familia muy unida” , señaló. Además, descartó conflictos públicos y remarcó que cualquier diferencia se maneja en privado.

“Siempre nos van a ver juntos en familia porque lo somos y nunca dejaremos de serlo. Los temas personales los conversamos en privado” , agregó, insistiendo en que la prioridad es el bienestar de sus hijos.

Por su parte, Lilia Moretti utilizó sus redes sociales para responder a las críticas y pedir respeto por su vida personal. “No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro” , escribió, en un mensaje dirigido a quienes especulan sobre su situación sentimental.

La influencer también se refirió a su relación con Manco sin confirmar una reconciliación. “Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos” , afirmó, subrayando que no existen víctimas ni culpables en su historia.

En otra publicación, Moretti compartió una fotografía familiar junto a Manco y sus hijos, acompañada del mensaje: “Las decisiones de pareja no cambian el amor ni el compromiso como familia” , reforzando la idea de mantener la unidad familiar pese a las diferencias.

Ambos han coincidido en mantener sus asuntos personales fuera del ámbito mediático y priorizar la estabilidad de sus hijos, en medio del interés público por su relación.