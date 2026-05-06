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Reimond Manco y su esposa se muestran juntos pese a reciente separación. (Foto: Composición)
Reimond Manco y su esposa se muestran juntos pese a reciente separación. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El exfutbolista Reimond Manco fue captado junto a su esposa, Lilia Moretti, en una playa, en imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación tras haber anunciado su separación semanas atrás.

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