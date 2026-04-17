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Reimond Manco y sus lágrimas fuera de televisión tras anunciar el fin de su matrimonio. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Reimond Manco y sus lágrimas fuera de televisión tras anunciar el fin de su matrimonio. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Reimond Manco ofreció una reveladora entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde no solo confesó públicamente sus errores durante el matrimonio, sino que también protagonizó un emotivo momento fuera de cámaras. El exfutbolista rompió en llanto tras confirmar que su esposa Lilia Moretti decidió poner punto final a su relación.

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