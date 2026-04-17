Reimond Manco ofreció una reveladora entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde no solo confesó públicamente sus errores durante el matrimonio, sino que también protagonizó un emotivo momento fuera de cámaras. El exfutbolista rompió en llanto tras confirmar que su esposa Lilia Moretti decidió poner punto final a su relación.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Manco reconoció haber cometido errores reiterados en su matrimonio con Lilia Moretti, admitiendo que mantuvo conversaciones con otras mujeres. Al finalizar el programa, no pudo evitar romper en llanto. La conductora de televisión le dijo: “Hay que saber cuándo uno se está comportando de una manera incorrecta”.

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Las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV, la firme” mostraron al exfutbolista completamente quebrado, con lágrimas en los ojos y visiblemente afectado tras el fin de su matrimonio.

Reimond Manco y sus lágrimas fuera de televisión tras anunciar el fin de su matrimonio. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Pero ¿qué es lo que Manco perdió realmente? Perdió una compañera que confiaba en él, una compañera que era su apoyo constante. Nunca he visto una mujer que esté más dedicada a manejar su carrera, a que él salga adelante, a apoyarlo constantemente. Creo que ha sido su gran manager y administradora", indicó Magaly.

Asimismo, la presentadora de espectáculos comentó que Reimond Manco no solo ha perdido a su familia, “sino una gran mujer que supo sacar de él, por lo menos, a nivel empresarial, lo mejor”.

Este episodio reflejó el lado más vulnerable de Manco, quien incluso había pedido disculpas públicas y reconocido que no solo conversó con la mujer que dio a conocer las conversaciones íntimas, sino también con otras mujeres.

Luego de ver las imágenes, Magaly Medina cuestionó la autenticidad de sus lágrimas, sugiriendo que podría tratarse de un intento por generar lástima. “Después de todo lo que he visto, ya no le creo esas lágrimas”, dijo la conductora de televisión.

Por su parte, Lilia Moretti confirmó el fin de su matrimonio, aunque mantuvo un mensaje conciliador, destacando los años compartidos y el rol de Reimond Manco como padre, dejando en claro que el vínculo de pareja llegó a su fin tras los errores de su aún esposo.