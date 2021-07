Carla Rueda, más conocido como ‘Cotito’, se pronunció en Instagram tras convertirse en la primera sentenciada de “Reinas del show” junto a la expolicía Jossmery Toledo.

En su mensaje público, la voleibolista señaló que se siente frustrada por estar sentenciada, pero que espera contar con el respaldo del público para seguir en competencia.

“Hoy tuvimos un tropiezo y no puedo evitar sentir rabia, frustración e impotencia porque detrás de esa presentación hay mucho trabajo y gente que me ayudó para brindarles un gran show. Esto es totalmente nuevo para mí, pero estoy super comprometida”, señaló en su perfil de Instagram.

“Acepté estar en reinas del show porque me gustan los retos. Soy deportista y para mí un error puede ser el final del set. Pero no el final del partido. Así que no duden que haré todo lo posible por salir de esta sentencia. Espero voten por esta chinchana que no tiene solo el DNI de su origen, sino el corazón”, agregó.

A Carla Rueda no le fue bien en su primera presentación en “Reinas del show” y sufrió un incidente durante su número musical.

Santi Lesmes tuvo comentarios hacia ‘Cotito’, los cuales no fueron del agrado del público: “De Chincha solo tiene el DNI”.

Esta situación incomodó a Rueda, pues indicó que su comentario nada tiene que ver con su performance en la pista de baile y que, al contrario de lo que dijo, ella se siente orgullosa de ser chinchana de nacimiento y que lo será hasta el día que se muera.

VIDEO RECOMENDADO

Polémicos comentarios de Santi Lesmes a “Cotito”

El jurado del programa Reinas del Show, Santi Lesmes, sorprendió con sus comentarios hacia la Cotito, los cuales fueron respondidos por Gisela Valcárcel y la misma voleibolista.