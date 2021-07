Jazmín Pinedo agradeció a Gisela Valcárcel por haber aclarado que su convocatoria al programa “Reinas del show” nunca fue motivada para reemplazar a la modelo Vania Bludau, una información que fue divulgada por el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’.

Pinedo ratificó que ella no fue en reemplazo de nadie y que sus negociaciones empezaron hace tres semanas y recién se concretaron horas antes empezar la primera temporada del 2021 de “Reinas del show”.

“Yo estoy tan acostumbrada a que se digan cosas de mí que no son ciertas, pero es verdad hubo conversaciones con mi manager desde la temporada anterior, ya expliqué que fue por un tema de horarios. Estoy encantadísima de estar aquí y me estoy acomodando en estar donde quiero estar”, indicó Jazmín tras finalizar el programa de Gisela Valcárcel.

También contó que la invitaron a participar en la anterior temporada, pero por sus estudios y otras actividades programadas no pudo aceptar la convocatoria. “Quiero que sepan que yo siempre estoy donde quiero estar”, recalcó.

Cabe mencionar, que Gisela, en la última emisión del reality de baile, negó que la producción de “Reinas del show” haya habido negociaciones con Bludau.

“Otra participante a la que queremos ha dicho: ‘Yo no estuve, porque yo ya gané’. Pero Vania de mi vida, tú eres la reina, pero ni yo ni Armando (Tafur) te hemos llamado para que participes, nunca hubo una conversación formal. Me encantaría tenerte, pero para esta temporada no te hemos llamado. La verdad siempre se tiene que imponer y tú (Jazmín) eres la persona que hemos estado llamado desde la temporada anterior y no queremos que te sientas mal”, aclaró la presentadora de televisión.

