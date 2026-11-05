Una buena etapa en su relación es la que Renato Rossini Jr. aseguró estar viviendo con Samahara Lobatón, al afirmar que “se está enamorando cada día” y que se encuentra feliz a su lado. Sin embargo, afirmó que prefiere avanzar con prudencia y disfrutar el presente junto a la influencer, sin apresurarse.

“Me estoy enamorando cada día y yo creo que eso es algo del día a día, y hasta ahora la verdad la estoy pasando súper bien, me estoy sintiendo súper bien con ella, estoy feliz con ella”, declaró el modelo durante una entrevista con ‘Amor y Fuego’.

Durante la conversación, Rossini Jr. también descartó considerarse “el príncipe azul de Lobatón”, pues señaló que prefiere reconocerse como una persona imperfecta.

“Los príncipes vienen en las películas, en las fantasías, algún día podré encarnar uno si la vida me lo permite, pero en la vida real soy un ser humano con errores y aciertos”, comentó.

Asimismo, evitó realizar comparaciones con las exparejas de Samahara y enfatizó la importancia de mantener el respeto hacia las mujeres y el prójimo, como parte de los valores que, según dijo, le inculcaron en su familia.

Samahara Lobatón oficializa a Renato Rossini Jr

En otro momento de la entrevista, Renato destacó la dedicación de Samahara en su rol como madre a los 24 años, resaltando el esfuerzo cotidiano que realiza por sus hijos, una faceta que, de acuerdo con lo que señaló, suele mantenerse alejada del foco público.

“Es una madre maravillosa a sus 24 años que da todo por sus hijos, y si es que ella está parada acá y dando lo mejor siempre, es por ellos, si no, ella no estaría en toda esta vuelta”, expresó, añadiendo que el contenido que comparte en sus redes sociales refleja solo una pequeña parte de su labor diaria.

Samahara Lobatón responde a las críticas sobre su romance

La hija de Melissa Klug se había pronunciado previamente sobre los cuestionamientos en torno a su romance con Renato y le quitó importancia a las especulaciones sobre una presunta estrategia publicitaria detrás de su relación.

“Me da igual lo que piense la gente, yo estoy feliz y eso es lo que me importa”, declaró al ser consultada sobre los cuestionamiento, reafirmando que ambos prefieren llevar su relación de manera pausada y sin fijar plazos sobre lo que podría ocurrir en el futuro.

VIDEO RECOMENDADO: