El modelo la reconoció como una buena madre y que cada día se enamora de ella | Foto: Captura de Instagram (@samaharalobatonklug)
El modelo la reconoció como una buena madre y que cada día se enamora de ella | Foto: Captura de Instagram (@samaharalobatonklug)
Por Redacción EC

Una buena etapa en su relación es la que Renato Rossini Jr. aseguró estar viviendo con Samahara Lobatón, al afirmar que “se está enamorando cada día” y que se encuentra feliz a su lado. Sin embargo, afirmó que prefiere avanzar con prudencia y disfrutar el presente junto a la influencer, sin apresurarse.

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