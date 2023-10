El joven participante Renato Rossini Jr. se convirtió en el cuarto eliminado de la actual temporada de “El Gran Chef Famosos”. En medio de lágrimas y una emotiva despedida de su padre, el joven se despidió de la competencia, no sin antes agradecer a Latina por la oportunidad de participar del reality de cocina.

En conversación con las redes sociales de Latina, el joven actor agradeció el apoyo de sus seguidores y les aconsejó que no pierdan la calma en los momentos de mayor dificultad.

“El aprendizaje que me llevo hoy es que nunca hay que darse por vencidos, no hay que perder la calma en los momentos más complicados. Si uno se ataranta, pierde los papeles y el orden de las cosas”, dijo Rossini Jr.

“Otra cosa que he aprendido es que este es un grupo muy unido, mucha buena vibra, buena energía. Es una competencia, pero lo he disfrutado. Creo que es la aparición más larga que he tenido en televisión y me siento muy agradecido con el público por haber conectado conmigo”, agregó el joven participante.

Asimismo, Renato Rossini Jr. dijo que espera ver a su padre en una posible final del programa. Cabe señalar que el joven es el cuarto eliminado de la competencia tras Flor Polo, Saskia Bernaola y Ximena Hoyos.

“Entramos 2 Rossini en competencia y espero que (mi papá) pueda llegar a la final, yo sé que es buen chef, tiene buena sazón y es una competencia. A todos los ‘fenomenales’, les pido disculpas por no mantener la calma, pero recuerden que nunca se tienen que rendir, así son las competencias, de las derrotas es de donde más se aprende”, aseguró.

El Gran Chef: Renato Rossini elimina a su hijo y lo despide entre lágrimas y emotivo abrazo.