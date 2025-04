El actor peruano Renato Rossini compartió en el programa El Valor de la Verdad detalles sobre un incidente ocurrido en los Estados Unidos, donde fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Según relató el ex protagonista de telenovelas de los años 90, la detención se produjo después de haber tomado una copa de licor, aunque él aseguró no sentirse borracho.

“Me pusieron mi mameluco naranja y todas las huellas, firmas, te toman fotos de costado y de frente”, narró Rossini, quien describió la experiencia en la prisión estatal como algo completamente ajeno a su vida habitual. El actor detalló cómo fue esposado por una mujer policía y trasladado a la cárcel, donde pasó un fin de semana completo.

El actor recordó cómo fue llevado primero a la “carceleta” antes de ser trasladado a su celda. A pesar del ambiente carcelario, algo sorprendente ocurrió cuando los reclusos lo reconocieron. “Todos los presos cubanos me reconocieron, ni bien llegué a la cárcel ya tenía compañeros”, contó Rossini. Uno de ellos incluso le ofreció protección, diciendo: “Me iba a proteger y me iba a cuidar”, según relató el actor.

Rossini, quien vivió en EE.UU. por varios años, confesó que nunca antes había sido detenido en ese país y, frente al juez, aprovechó para pedir disculpas.

Finalmente, Rossini fue liberado y, según su relato, su compañero de habitación, Alan Wong, pagó su fianza, lo que le permitió salir de prisión al finalizar el fin de semana.