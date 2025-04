El conocido actor Renato Rossini se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contestó 20 preguntas, entre las que reveló uno de los momentos más difíciles de su vida, pues contó que lucha contra el Parkinson, enfermedad que asegura le ha cambiado la vida.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, el reconocido actor relató cómo se enteró de su diagnóstico y aseguró que la noticia llegó a su vida de una forma inesperada, ya que poco antes había experimentado problemas en su pie izquierdo.

“Me dijeron que tenía un 80% de posibilidades de tener Parkinson… Fue como si me jalaran la palanca del inodoro y me fuera por ahí, ¿no? No le creí”, expresó Rossini con una risa nerviosa.

Según contó Renato Rossini, los problemas que tenía en su pie izquierdo lo llevaron a pasar consulta con diversos especialistas en neurología durante una misión médica en Chachapoyas. Tras algunas pruebas, se confirmó que sufría de Parkinson.

Renato Rossini revelará secretos, polémicas y confesiones sin filtro en el sillón rojo de El Valor de la Verdad con Beto Ortiz. | Crédito: @elvalordelaverdadoficial / Instagram

Cabe resaltar que, pese al difícil diagnóstico, Renato Rossini celebró que haya tenido la oportunidad de diagnosticarse a tiempo.

“Me cambió la vida, me hizo apreciar cada día… Me ha enseñado a vivir cada segundo, cada minuto, como si fuera el último ”, aseguró el reconocido actor.

A raíz de su confesión, Beto Ortiz le preguntó a Renato Rossini si teme a la muerte, a lo que respondió que todos los seres humanos luchamos con algo, y que algunas personas tienen la cuenta regresiva a una mayor velocidad; sin embargo, él se muestra optimista y espera salir adelante.

Renato Rossini se convirtió en el sexto invitado de “El valor de la verdad”, su participación llegó luego de las intervenciones de Dalia Durán, Elias Montalvo, Melissa Klug, Macarena Vélez, Shirley Arica y Pamela López.