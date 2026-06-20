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Renato y Samahara fueron captados ingresando al departamento de ella por la madrugada | Foto: América TV (Captura)
Renato y Samahara fueron captados ingresando al departamento de ella por la madrugada | Foto: América TV (Captura)
Por Redacción EC

Ante los rumores que lo vinculaban con la ‘influencer’ Samahara Lobatón, el modelo peruano Renato Rossini descartó el inicio de un romance, a pesar de que fue visto ingresando al departamento de ella, tras salir de una discoteca en Barranco.

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