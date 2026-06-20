Ante los rumores que lo vinculaban con la ‘influencer’ Samahara Lobatón, el modelo peruano Renato Rossini descartó el inicio de un romance, a pesar de que fue visto ingresando al departamento de ella, tras salir de una discoteca en Barranco.

“Samahara y yo tenemos un vínculo de amistad bien bonito, así como todos los otros integrantes de mi equipo del otro reality. Y nada, simplemente nos van a seguir viendo juntos, así como con los otros integrantes”, declaró Rossini Jr.

Respecto a las imágenes que los captaron ingresando juntos al departamento de Samahara, tras salir tomados de la mano de una discoteca, el chico ‘reality’ alegó que su permanencia en el lugar fue breve y motivada por razones de seguridad.

“En una ciudad tan insegura, uno tiene que tener cuidado y lo incorrecto hubiera sido que yo no la dejé en su casa. Hice lo que cualquier caballero debería hacer y luego me fui a mi casa”, detalló el actor, quien precisó que se retiró del predio por un acceso alterno para evitar el registro de las cámaras.

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¿Qué dijo Samahara Lobatón?

Por su parte, Lobatón también rechazó las afirmaciones de un supuesto vínculo amoroso con Rossini Jr., afirmando que “está soltera” y sin compromisos. “Renato es mi amigo, nada más. Yo tengo muchos amigos y yo estoy soltera, y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera”, manifestó Lobatón para descartar el inicio de un compromiso afectivo.

Finalmente, Rossini Jr. señaló que si bien considera atractiva a la creadora de contenido y no cierra la posibilidad de un escenario sentimental futuro, la prioridad actual de ambos se centra en el crecimiento de sus respectivas carreras profesionales.

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