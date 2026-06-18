Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rossini Jr. aseguró haber sido el instructor del cantante en durante la estadía que compartieron en 'La Granja VIP' | Foto: América TV
Rossini Jr. aseguró haber sido el instructor del cantante en durante la estadía que compartieron en 'La Granja VIP' | Foto: América TV
Por Redacción EC

Tras su paso por ‘La Granja VIP’, Renato Rossini Jr. volvió este jueves 18 de junio como refuerzo a la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, donde cuestionó el desempeño físico de su compañero Paul Michael al calificarlo de “mantequilla”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.