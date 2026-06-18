Tras su paso por ‘La Granja VIP’, Renato Rossini Jr. volvió este jueves 18 de junio como refuerzo a la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, donde cuestionó el desempeño físico de su compañero Paul Michael al calificarlo de “mantequilla”.

Durante su presentación en el set de América Televisión, Rossini Jr. aseguró haber sido el instructor del cantante de salsa en el reality de Panamericana, por lo que descartó perder frente a él en los circuitos de competencia.

“Paul Michael es mantequilla, yo le enseñé todo en ‘La Granja’, también fui la primera persona que confíe en él, y se olvida”, declaró Rossini Jr. ante las cámaras del programa de competencia.

Por su parte, Michael reapareció en las pantallas de América tras finalizar un noviazgo de un año con Pamela López, manifestando que busca mantenerse en el programa a través de una revancha deportiva.

El retorno de ambos competidores coincide con las recientes especulaciones sobre la vida privada de Rossini Jr., quien fue captado en salidas nocturnas junto a Samahara Lobatón.

Ante los rumores de un supuesto vínculo sentimental, Renato explicó en una entrevista posterior que las imágenes muestran que solo intentó acompañarla y protegerla durante la noche, descartando así una relación formal.

Sin embargo, el influencer cambió su versión inicial y defendió su derecho a iniciar una relación en el futuro, señalando que tanto él como la hija de Melissa Klug no tienen actualmente compromisos.

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