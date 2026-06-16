La ‘influencer’ Samahara Lobatón y el exintegrante de ‘La Granja VIP’ Renato Rossini Jr. fueron captados mientras salían de una discoteca en Barranco e ingresaban juntos al edificio donde reside la joven, avivando los rumores de un posible vínculo entre ambos.

De acuerdo con las imágenes de ‘Amor y Fuego’, el encuentro ocurrió alrededor de las 4:40 a. m., cuando abandonaron el local nocturno tomados de la mano, mostrándose muy cercanos y cariñosos.

Posteriormente, abordaron un taxi con dirección al domicilio de la hija de Melissa Klug. Durante el trayecto, el conductor del vehículo realizó maniobras adicionales para verificar si los seguían antes de estacionarse en los exteriores del inmueble cerca de las 5:00 a. m.

Tras bajar de la unidad y esperar unos minutos en el frontis del edificio, el conserje permitió el ingreso de ambos jóvenes. Rossini Jr. permaneció en las instalaciones durante la madrugada. El hecho ocurre días después de que Lobatón confirmara el fin de su reconciliación con Youna, padre de su hija mayor.

Tras abandonar la discoteca, la pareja se subió a un taxi con rumbo al departamento de Lobatón | Foto: Amor y Fuego (Captura de YouTube)

La cercanía entre ambos personajes públicos comenzó durante su participación en ‘La Granja VIP’, donde compartieron equipo. Aunque Rossini Jr. ha señalado que solo existe una relación amical, sus interacciones en redes sociales y declaraciones de su entorno alimentaron versiones de un posible romance.

Samahara Lobatón y Renato Rossini en la entrada del edificio donde vive la joven | Foto: Amor y Fuego (Captura de YouTube)

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