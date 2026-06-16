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La pareja dejó una discoteca en Barranco y luego pasó la noche junta | Foto: Amor y Fuego (Captura)
La pareja dejó una discoteca en Barranco y luego pasó la noche junta | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

La ‘influencer’ Samahara Lobatón y el exintegrante de ‘La Granja VIP’ Renato Rossini Jr. fueron captados mientras salían de una discoteca en Barranco e ingresaban juntos al edificio donde reside la joven, avivando los rumores de un posible vínculo entre ambos.

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