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La empresaria hizo el anuncio de su segundo embarazo mediante un tierno video en sus redes sociales | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La empresaria hizo el anuncio de su segundo embarazo mediante un tierno video en sus redes sociales | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

¡Emocionada! La empresaria peruana Andrea Cordero, exesposa del futbolista nacional Renato Tapia, anunció que se convertirá en madre por segunda vez con su actual novio, el comunicador deportivo Diego Castellano.

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