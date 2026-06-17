¡Emocionada! La empresaria peruana Andrea Cordero, exesposa del futbolista nacional Renato Tapia, anunció que se convertirá en madre por segunda vez con su actual novio, el comunicador deportivo Diego Castellano.

Por ello, la empresaria anunció el embarazo mediante un video junto a su pareja, Diego Paredes Castellano, y su hija mayor, donde la menor coloca un cartel con la palabra “Soon” (“Pronto”) sobre una silla de playa, simbolizando la llegada del nuevo integrante de la familia.

La publicación sirvió además como la presentación oficial de Paredes Castellano, a quien la creadora de contenido etiquetó directamente en la plataforma, dejando sin efecto las especulaciones sobre la identidad del padre.

En los comentarios de la misma publicación, Cordero interactuó con sus seguidores para precisar los detalles de su gestación, confirmando que la fecha programada para el parto está prevista para agosto de 2026.

Andrea Cordero luce su nuevo embarazo

El anuncio del embarazo de la creadora de contenido generó múltiples reacciones en redes sociales, donde familiares, amigos y seguidores le enviaron mensajes de felicitación y apoyo por esta nueva etapa personal que atraviesa en España, país donde reside.

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