En medio del enfrentamiento mediático entre Richard Acuña y su expareja Camila Ganoza, apareció el actual novio de Ganoza, Renzo Pietroni, quien salió en defensa de su pareja y reveló detalles poco conocidos de su relación al programa de espectáculos “Amor y Fuego”.

A través de su cuenta de Instagram, el exintegrante de “Esto es guerra” se contactó con el programa “Amor y Fuego”, donde no solo contó detalles de su relación con Camila Ganoza, sino que también la defendió de los cuestionamientos de Richard Acuña, acotando que sus declaraciones en la entrevista con “Magaly TV, la firme” son ciertas.

“Soy el novio de Camila, quería tocar algunos temas que me acaban de llegar. La verdad no pensaba meterme, pero es suficiente. En primer lugar, Camilia no es ninguna mentirosa”, empezó diciendo en su mensaje.

“He conocido a su hija casi un año después de iniciar mi relación con Camila y soy la única pareja que ha conocido, ella lo deja muy claro en la entrevista. Gracias a Dios su hija me quiere mucho y yo también a ella”, agregó Pietroni.

¿Qué dijo Camila Ganoza?

Como se recuerda, el pasado lunes 10 de abril, el programa “Magaly TV, la firme” presentó una entrevista a Camila Ganoza, expareja y madre de la hija de Richard Acuña, donde la joven se refirió a lo que fue su relación con el excongresista, a quien acusó de maltrato psicológico y de haberle sido infiel en el pasado.

En la conversación con Magaly Medina, Ganoza reveló detalles poco conocidos sobre la dura etapa que vivió al lado de Richard Acuña. Según relató, el también político la agredía verbalmente en reiteradas oportunidades, incluso en presencia de su hija.

“Tuve mucho maltrato psicológico de su parte y maltratos de otros sentidos (maneras), que él sabe que son ciertos y que no me los podrá negar. Me minimizaron como mujer. Me ha gritado muchas veces en mi casa, frente a mi hija. Él siempre ha tratado de hacerme menos”, reveló Ganoza al programa de espectáculos.