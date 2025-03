Macarena Vélez reveló en “El valor de la verdad”, el pasado domingo 23 de marzo, que su salida de Combate en 2017 se debió a que la producción le exigió bajar cuatro kilos de peso corporal, requisito que no cumplió y que, según ella, motivó el despido.

“A mi contrato aún le faltaban seis meses. Me dijeron: ‘Esta temporada entrarán chicas con mejores cuerpos y yo te pedí que bajaras cuatro kilos. Como no los bajaste, no estarás’” , declaró la modelo en el programa de Beto Ortiz.

¿Qué dijo Renzo Schuller sobre las acusaciones?

Al ser consultado sobre este tema en una emisora local, Renzo Schuller, exconductor de 'Combate', aseguró desconocer que la producción haya tomado esa medida por razones de peso.

“Lo que pasa es que yo no era productor. (¿Llegaste a escuchar algo en interno?) He escuchado tantas cosas, por eso terminaba y me iba, por eso no sabía nada” , afirmó el también actor en Radio Panamericana.

Schuller, quien condujo el ‘reality’ junto a Gian Piero Díaz durante siete años, recalcó que su labor se limitaba a la conducción y no tenía injerencia en las decisiones de casting o permanencia de los concursantes.