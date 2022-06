Se vivió un tenso momento en la reciente edición de “Esto es guerra” luego que Renzo Schuller y Johanna San Miguel protagonizaron una pelea verbal.

Esta situación se dio porque Johanna quería dirigirse a la producción por la manera en que se estaba llevando una competencia. Sin embargo, ella fue interrumpida por algunos miembros de ‘Los Combatientes’ y Renzo Schuller, algo que la hizo molestar.

“Parece que aquí no puedo hablar. ¡Por favor apaguen los micros! Permítanme primero decir lo que yo pienso y luego si quieren se lanzan encima de mi cuello, pero primero me dejan hablar”, expresó Johanna San Miguel.

Renzo Schuller no permitió que su compañera dijera su punto de vista: “Sí puedes hablar, pero primero respira, sino respiras no te oxigenas y sino te oxigenas no llega oxígeno a tu cerebro y no puede vocalizar”.

El cruce de palabras de Renzo Schuller y Johanna San Miguel

El comentario de Renzo molestó a Johanna, quien no tuvo reparo en recordarle a Renzo Schuller su pelea con Gian Piero Díaz, su excompañero de conducción en el reality “Combate”.

“Renzo, la verdad que no me da risa lo que estás diciendo. ¡No me da risa! Parece que te estás equivocando de dupla. Anda a buscar a tu ex dupla (por Gian Piero Díaz) y habla con esa persona, pero conmigo no”, indicó la ‘Mamá Leona’.

Schuller no se quedó callado y le pidió respeto a Johanna San Miguel para continuar con el programa de competencias.

“Aprende a ser respetuosa la verdad ‘Chata’. Está bien que esto sea una competencia. Creo que cuando uno respira, uno piensa lo que dice para luego no meter la pata. No sería la primera vez en tu caso”, sentenció.

