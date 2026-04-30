La escena musical peruana se alista para recibir a dos de los artistas más virales del momento. Los cantantes cubanos Rey Tony y Helabusador confirmaron su llegada a Lima en las próximas semanas, como parte de una gira nacional que busca consolidar el auge del género reparto en el país.

El dúo, que acumula múltiples éxitos en radios y redes sociales, ha logrado posicionar más de cinco temas como tendencia a nivel nacional, captando especialmente la atención del público joven y de los seguidores de los ritmos urbanos tropicales.

El dúo cubano suma millones de reproducciones y lidera tendencias musicales en plataformas digitales.

Perú, reconocido por su apertura a géneros como la salsa y el reguetón, suma ahora el reparto a su lista de preferencias musicales. La expectativa por la llegada de los artistas crece, especialmente tras su paso por distintos escenarios en América, donde han cosechado una sólida base de seguidores.

Bajo la producción del reconocido Michel Boutic, canciones como “Dichávate”, “Tienes”, “Sin pena”, “Lonly”, “Pa que escondernos” y “La difícil” se han convertido en virales, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales. Uno de sus mayores logros recientes es “Sin pena”, que superó el millón de visualizaciones en YouTube en apenas tres días.

Asimismo, “Dichávate” alcanzó el primer lugar entre las canciones más virales del Perú en Spotify, manteniéndose en esa posición durante varias semanas consecutivas, consolidando así el impacto del dúo en el mercado local.