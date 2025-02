Panamericana Televisión anunció el lanzamiento de 'La Noche Habla', un nuevo programa conducido por la exreina de belleza Laura Spoya, junto a los tiktokers Ric La Torre y Tracy de Juanjuí.

La producción marcará el debut televisivo de La Torre y Tracy, quienes cuentan con 1 millón y 800 mil seguidores en TikTok, respectivamente.

En el video promocional, los conductores aparecen en una simulación de terapia de grupo, donde expresan su necesidad de hablar.

Laura Spoya, Miss Perú 2015, señala: “Soy Laura y tengo verdades que no he podido contar”. Ric La Torre agrega: “Soy Ric y a las 11 de la noche me entra una ansiedad terrible, tengo la necesidad de hablar con alguien”.

¿Tilsa Lozano participará?

El adelanto también insinúa la participación de Tilsa Lozano, quien aparece con el rostro parcialmente oculto, pero su voz es reconocible al afirmar: “No, yo ya hablé mucho, no puedo decir más”.

Tracy de Juanjuí cierra la secuencia con humor: “Bueno, lo que ustedes tienen se llama ‘verdades reprimidas’ y se cura hablando”.

‘La Noche Habla’ : temática, horario y días de emisión del nuevo programa

Trascendió que 'La Noche Habla' abordará noticias de la farándula con análisis y repercusión de temas de espectáculos.

Se especula que el programa rebotará información de "El Valor de la Verdad", conducido por Beto Ortiz.

Aunque la televisora no ha confirmado el horario exacto, se especula que el programa podría ser emitido de lunes a viernes a las 11:00 p.m.