Mario Darín, conocido como el 'Chino' Darín, se manifestó sobre el incómodo momento que vive su padre, Ricardo Darín, tras la denuncia pública que hizo Valeria Bertuccelli de haberla maltratado cuando fueron compañeros de elenco en "Escenas de la vida conyugal", hace cuatro años.



Sobre el estado en el que se encuentra su padre, Ricardo Darín, tras las declaraciones de Bertuccelli indicó que vio angustiado, pero se encuentra bien. "No tengo la menor idea por qué pasó esto, lo conozco mucho a mi viejo y lo conoce un montón de gente: podemos dar fe del tipo de persona que es", manifestó el joven actor en el programa de Pamela Davida.



Además, el 'Chino' Darín indicó que no comparte la forma de cómo están resolviendo este asunto. "Lo que llama la atención es que se resuelva de una forma pública. Porque cuando hay confianza entre dos personas… son cosas personales. Me parece extraño, estoy un poco perdido con todo esto. El hecho de guardarte cosas, sean reales o no, te genera la necesidad de sacarlas. Pero da extraña la forma, el lugar", añadió.

El hijo de Ricardo Darín también mencionó sobre la buena relación que tiene su familia con Valeria Bertuccelli. "Lo único que puedo decir es que sorprende un poco la situación porque tenemos mucho aprecio por Valeria y su familia. Hemos compartido momentos, tenemos lindos recuerdos. Así que es un poco sorprendente, la verdad es que siento angustia, porque es raro cuando hay un vínculo cercano", comentó.

Finalmente, el joven actor dijo que estima a Valeria. "Yo la quiero ( a Valeria), nos encontrado muchísimas veces. Entonces, no puedo dejar de empatizar con lo que siente de alguna forma. Pero me llama muchísimo la atención", concluyó.

DARÍN HIZO SU DESCARGO

El actor argentino Ricardo Darín hizo su descargo en el programa Intrusos sobre la denuncia pública de Valeria Bertuccelli. "Creo que hay una gran confusión. Entiendo su sensación y su malestar aunque no comparta los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar y pidió públicamente mis disculpas, le pido disculpas en todo lo que me concierne", indicó.