Ricardo Mendoza y Mayra Goñi han sido captados en reiteradas veces teniendo citas románticas e incluso besándose. Por ese motivo, durante un podcast que el comediante presenta, sus fans le preguntaron por la supuesta relación que tendría con la “influencer”.

El conductor de Hablando huevadas afirmó que sale con Mayra Goñi. “Vamos a hablar de Mayra… ¿Quieren saber de Mayra? Les voy a decir para que se acabe. Claro que salgo con Mayra. Qué pasa con eso, no entiendo”, dijo Ricardo.

No obstante, la actriz no confirmó la relación, por el contrario, reveló que está soltera y que no ha encontrado una pareja que cumpla con sus expectativas.

“No hay nada bueno todavía, he aprendido a estar sola conmigo misma, si no viene alguien a aportarme algo bueno en la vida, prefiero estar sola”, indicó la exparticipante de El gran chef: Famosos.

¿Cómo fueron los ampáis de Ricardo Mendoza y Mayra Goñi?

Las cámaras de Magaly TV la firme captaron por primera vez a Ricardo y Mayra divirtiéndose y besándose en un local nocturno de Miraflores, en Lima.

Posteriormente, el programa Amor y fuego reveló que ambos salieron de un departamento juntos por la madrugada.

A pesar de las imágenes, Goñi aseguró que solo tenía una amistad con el comediante, sin embargo, Mendoza dijo lo contrario al señalar que ambos salen.

“El hombre que quiera estar conmigo, pobrecito, me tiene que soportar”, acotó Goñi luego de negar que tiene una relación sentimental.