El programa “Magaly TV, la firme” presentó un informe en el que muestra al comediante Ricardo Mendoza ingresando a un departamento con una mujer que no es su novia Ali, con quien mantiene una relación de más de 7 años. Ante los hechos, tanto el comediante como su pareja salieron a aclarar que ambos tienen una relación abierta.

Según las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, el comediante de “Hablando Huevadas” pasó la noche con una mujer de nacionalidad extranjera en un departamento que alquiló por algunos días. Tras pasar la noche juntos, Mendoza abordó un taxi con dirección al teatro Canout.

¿Qué dijo Ricardo Mendoza? Poco tiempo antes de la emisión del ‘ampay’ de Magaly Medina, el comediante recurrió a sus redes sociales para explicar que tiene una relación abierta y que tanto él como su novia tienen permitido tener relaciones con otras personas.

“Significado de una relación abierta: Es una relación no monógama, donde ambas partes ponen a consideración de cada uno tener relaciones fuera de la pareja, sin considerar esto como una infidelidad”, escribió Mendoza en su descargo.

“Mi pareja y yo hace más de 2 años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien, pero es algo que muchos no van a entender. Igual se los recomiendo. ¡Tema cerrado! No, mejor, tema abierto jajaja”, añadió en su publicación.

Por su parte, la pareja de Ricardo Mendoza también recurrió a sus redes sociales para compartir el comunicado del comediante y añadir un breve, pero significativo mensaje que respalda lo sucedido.

“Innecesario para nosotros dar explicaciones de algo tan íntimo, pero será la primera y última vez”, escribió Ali sobre el post donde Ricardo Mendoza explica su situación sentimental.

Como se recuerda, Ricardo Mendoza se encuentra en el ojo de la tormenta luego de las declaraciones de Carlos Alcántara, quien no tuvo reparos en responder al comediante luego que dijera que en su gira “contará la verdad” sobre su ausencia en “Asu Mare 4″.

“Uy, sí, me estoy colgando porque todo el Perú está con ellos, uy, sí. Me da risa, nada que ver. Tomo las cosas como de quien viene. Si ellos son felices con lo suyo, que sean felices. Si están facturando plata como locos, bacán. Si eso es lo más importante para ellos, bien, pero yo no me voy a poner en plan de dime o qué dijo”, manifestó al diario Trome.