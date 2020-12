El productor de televisión Ricardo Morán reveló que sus hijos “viven como ilegales” en el Perú debido a que la Reniec no permite inscribirlos debido a que solo cuentan con un padre.

Como se recordará, los pequeños Emiliano y Catalina nacieron gracias a la fecundación in vitro, utilizando una mujer que aceptó ser vientre subrogado. Pero este método de concepción, y su estatus como padre soltero, es el que ha puesto trabas para la familia de Morán.

“Las leyes no están a la altura de los avances tecnológicos. Entonces cuando la Ley del Derecho de Familia se escribió en el año 36, nada de esto existía”, afirmó Ricardo Morán en conversación con Mathías Brivio para el programa “Más vale tarde”.

“Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, porque la ley y la Reniec me ha negado, con un documento, la posibilidad que yo los inscriba”, añadió.

Morán señaló que a diferencia del Perú, en los Estados Unidos no tuvo ningún problema para inscribir a sus hijos. “(Es) terrible. Yo tengo sus partidas de nacimiento norteamericanas. Dicen Ricardo Morán, papá de Emiliano Morán, tengo sus pasaportes norteamericanos, porque en Estados Unidos la ley no se hace asco y me permiten firmar”, indicó. “Pero ellos entraron al Perú y no pueden salir porque Migraciones me va a pedir un documento de la mamá. No tienen un DNI”.

