Ricardo Morán y Mauri Stern estuvieron cara a cara en el primer capítulo de la nueva temporada de “Moranmente Incorrectos”, podcast del productor. Es así que Morán no perdió el momento de molestar al ex integrante de Magneto.

“Vamos a dejar algo bien claro. En Magneto cantaba Alan y tú hacías playback, vamos a decir la verdad”, comentó Morán a su invitado.

Lejos de enfadarse, Stern señaló que cada personaje de Magneto ocupaba un lugar en la banda. “Te voy a decir una cosa, cuando uno entiende cuáles son sus virtudes, cuáles son sus talentos y cuáles son sus fuerzas; es el momento en que puedes tener una oportunidad de éxito”, señaló.

“En el momento en que entendimos cuáles eran las fortalezas de cada uno de nosotros, fue cuando empezó el éxito de Magneto”, añadió.

Es ahí donde Morán le consultó por las fortalezas que tenía él y el resto del grupo. “Alan, su voz; Charlie, carismático y gustaba mucho, Alex, físico y personalidad, Stern (él mismo) disciplinado, trabajador que a veces cae bien y ese era mi rol”, comentó.

Morán no dudó en bromear con que no puede hacerle un mal comentario. “¿Sabes cuál es tu problema? Es que eres tan sincero que no puedo burlarme de ti”, señaló.

