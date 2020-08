Desde la llegada del coronavirus al Perú los casos se han multiplicado. Dentro de los miles de contagiados, algunos rostros conocidos de la farándula contaron que fueron víctimas del COVID-19. Recientemente, el jurado de “Yo soy” Ricardo Morán narró los difíciles momentos que vivió tras contraer el virus.

“Yo la he pasado mal, he estado enfermo y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente”, dijo Morán en enlace telefónico con “Mujeres al mando”.

Ricardo Morán revela que tuvo COVID-19 - Ojo

La Bibi

Miguel Ángel Campos, más conocido como “La Bibi”, también dio positivo al coronavirus, enfermedad que lo ha enviado a la cama y lo mantiene conectado a un balón de oxígeno. Estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Ate Vitarte y fue trasladado al área de hospitalización; sin embargo, aún está con respirador artificial y su pronóstico es reservado.

Toño Centella

El cantante Toño Centella tampoco la pasa bien. Una semana después del fallecimiento de su madre a causa del coronavirus (COVID-19), el intérprete nacional se enteró que él y algunos miembros de su familia también contrajeron el virus. Toño reveló que junto a su familia se sometieron a la prueba de COVID-19 tras la muerte de su madre, y los resultados dieron positivo para dos de sus hermanos, su hija y él.

Magaly Medina

A través de su programa de TV; “Magaly TV, la firme”, la periodista Magaly Medina reveló que contrajo el virus y optó por mantener al aire su espacio desde su casa. Sin embargo, por recomendación médica, luego se tomó algunos días de descanso.

Anna Carina Copello

La cantante reveló mediante redes sociales su sorpresa al conocer que estaba contagiada, sobre todo porque se considera una fanática de la limpieza y no salió de su casa por las medidas del Gobierno. Finalmente, reveló que venció la enfermedad.

Marisol

La intérprete de “La Escobita” dijo en una entrevista al programa “Magaly TV, La Firme” que ella, su hijo y su padre sufrieron el coronavirus. La cantante presentó síntomas como fiebre, escalofríos y dolor general en el cuerpo.

Pold Gastelo

El reconocido actor fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un desmayo producto del COVID-19. Lastimosamente, él, al igual que sus hermanos, se vieron afectados por la enfermedad. Tras unas semanas internado, el artista logró salir de la clínica y agradeció a todos por su apoyo durante su recuperación.

Katy Jara

La cantante norteña reveló en una entrevista al diario “La Karibeña” que ella y su esposo se contagiaron, motivo por el cual realizaron una cuarentena obligatoria. La conductora de “Domingos de fiesta” dijo que durante esos días se sintió muy enferma, pero con el tratamiento logró reponerse a tiempo.

Jimmy Santi

El intérprete de “Chin chin” confirmó a Radio Capital que tuvo COVID-19. “No podía ni caminar”, señaló. Dijo que perdió fuerzas producto del virus. Actualmente se encuentra recuperado y estable.

Nicole Pillman

La cantante contó a “América Hoy” que ella, su esposo e hijo contrajeron la enfermedad. Pillman sospecha que se contagió en el supermercado cuando realizaban sus compras. Con el paso de las semanas anunció que ya toda su familia se encontraba bien de salud.

María Victoria Santa

La popular actriz cómica confesó a los medios el difícil momento que atravesaba luego que sus padres presentaran complicaciones por el COVID-19. Un día después reveló que ella y sus hijos también se contagiaron por el contacto directo. Luego de recibir ayuda, la popular “Pánfila” señaló que ya todos estaban sanos, aunque endeudados por los gastos que tuvieron que hacer para enfrentar el mal.