Hasta hace algunos años, antes de convertirse en padre, Ricardo Morán consideraba inviable la posibilidad de soltar las riendas de Rayo en la botella para tomarse un año sabático. Trabajaba siete días a la semana. Vivía para trabajar. En esta nueva etapa, sus prioridades están enmarcadas en el amor más puro y gratificante: sus hijos y campañas sociales como “Casa Talentos”, una iniciativa que entra a su segundo año en el marco del Día Mundial del Refugiado en América Latina y el Caribe, organizada por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

Participantes de más de diez países de América Latina y El Caribe, como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Panamá ,Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, entre otros; formarán parte de este encuentro.

“Es un concurso de talentos que trata de lograr que tanto las poblaciones migrantes, como las que reciben migrantes, puedan expresar sus emociones a través del arte. Participé por primera vez como jurado el año pasado, fue un tremendo éxito, una tremenda convocatoria, se hizo solamente en Perú”, destaca Morán Vargas.

Los interesados en participar de “Casa Talentos” deben producir antes del 15 de junio de 2021, una pieza audiovisual de máximo un minuto, o una pieza gráfica, y subirla a Instagram o Facebook con los hashtags #CasaTalentos y #DíaDelRefugiado. Además, se debe etiquetar a @Acnur.

¿Por qué “Casa talentos”, con “s”?

Porque habla de refugio, de casa, de albergue. Y a diferencia del año pasado, esta segunda edición se ha ampliado a un montón de países de América Latina y El Caribe. Es una iniciativa notable, ayuda muchísimo a sensibilizar a todas las personas involucradas, estoy feliz de participar. Estoy alejado de la televisión pero esta oportunidad que me dan, me conmueve, me emociona, vamos a ayudar a promover el talento y a través del arte la comprensión y la unión entre los pueblos.

¿Qué talentos pueden participar?

El año pasado tuvimos con mucha sorpresa gente que cantaba, que tocaba instrumentos, que compuso sus propias canciones que tenían que ver con abandonar el hogar y ser recibidos en una casa nueva, gente que compuso canciones acerca de recibir a personas y aprender de ellas, gente que hizo coreografías.... Y este año estamos añadiendo la categoría de artes plásticas, de dibujo, que será evaluada por un jurado aparte. Los diez participantes que pasen a la semifinal serán emparejados y van a tener cinco días para presentar los resultados de un trabajo en conjunto, estoy seguro que esa unión dará resultados notables, veremos cosas increíbles.

¿Qué fue lo más increíble que viste en la edición original?

En primer lugar, la incursión del arte urbano, y no es de extrañar, por ejemplo, Venezuela es el caldo de cultivo de un fenómeno como Canserbero, quien encontró en la música urbana bien hecha la posibilidad de expresar ideas políticas, de revelarse (...) El año pasado hubo una canción maravillosa que tenía un juego de palabras entre pana y pata, que a nadie se le hubiera ocurrido. Entre lo coloquial y divertido, nos ayudaba a entender cómo estos procesos, naturales, hermosos, positivos, pueden sacar lo mejor de la gente.

¿Consideras que la migración tiene efectos positivos en un país como el nuestro, en el que la xenofobia acapara titulares diariamente?

Creo que hay más gente que tiende la mano que la que rechaza. Siempre he considerado la migración como una fuerza positiva, porque ayuda a quitar la mentalidad de aldea, a saber que no estamos solos, a comprender el mundo desde el punto de vista del otro, que es diferente al nuestro . Siempre cuento la historia de uno de los grandes triunfos de Grecia Antigua. La razón por la que Grecia es la cuna de la civilización occidental es porque estaba colocada en el mar Mediterráneo y recibía a mercaderes del Norte de África, de Europa, de Asia y de lo que era Constantinopla. Logró nutrirse de todos lados, desarrolló las matemáticas, el arte, la pintura, la poesía, el derecho (...). Entonces, la única forma de abrir nuestra mente y crecer como seres humanos es abrazar a quienes nos permiten abandonar nuestro muro mental en el que vivimos y ver la vida desde otro punto de vista. Y si desde ese camino ayudamos a sobrevivir a gente que lo ha perdido todo, mejor aún.

El arte es una de las formas más poderosas que tenemos para transmitir un mensaje. ¿En qué crees que radica su poder?

En que toca directamente la emoción y eso es lo que vengo diciendo desde “Mad Science” y “Experimentores”. La gente siempre me decía, “¿cómo vas a enseñar ciencia a través de la emoción?”. La emoción es lo que hace que el conocimiento quede.

“Casa talentos” te hizo salir de tu retiro voluntario, de tu año de descanso...

Y estoy muy orgulloso de hacerlo, de participar. Recordemos que el mundo en buena medida es construido por la gente que sale de la aldea mental. Con los programas que hemos hecho a lo largo de estos diez años siempre -de manera constante- hemos generado cambios en la vida de las personas, y en este tipo de esfuerzos el impacto es directo, es como coger lo más puro de lo que he venido haciendo y darle un espacio solamente a eso: a mirar el talento, potenciarlo, promocionarlo y volverlo una herramienta de cambio social.

¿Cómo te llega esta propuesta?

Ellos (ACNUR) entraron en contacto conmigo y creo que lo hicieron llevados por el rollo que solté el 2018, en “Yo soy”, cuando tres participantes venezolanos llegaron al escenario muy bien caracterizados y ensayados pese a que estaban batallando obstáculos bien grandes. Iban a cerrar fronteras, había un montón de restricciones y gente que expresaba de alguna manera su xenofobia. Y ese rollo que solté, que duró como dos o tres minutos, se hizo viral.

¿Has tenido oportunidad de conocer a quienes te acompañarán en el jurado?

He tenido la oportunidad de trabajar con Patty, una vez fue invitada a “La voz”, también estuvo en “Yo soy”, fue caracterizada de una chica que quería imitar a Patty Cantú. Es un sol, talentosísima. A Gabriela recién la voy a conocer, sé que tiene un impacto enorme en su comunidad.

¿Además de contribuir activamente con esta iniciativa de ACNUR, en qué otras actividades inviertes tu año sabático?

Estoy utilizando este año para crecer un poquito, mirando cosas nuevas e involucrándome en causas sin fines de lucro. Me gustaría que mis necesidades económicas estuviesen satisfechas para poder darle todo mi tiempo tiempo a actividades como las de ACNUR. Ojalá ese día llegue pronto.

La cuarta entrega de “La voz Perú” se estrena el próximo lunes 14 de junio a las 8.30 p. m. con las peruanas Eva Ayllón y Daniela Darcourt, el colombiano Mike Bahía y el venezolano Guillermo Dávila, como jurados. ¿Tuviste injerencia en la elección del jurado?

No estoy al tanto de nada desde diciembre del año pasado, no tengo injerencia, no estoy involucrado porque tengo un equipo muy bueno y confío en las decisiones que toman.

¿El 2022 vuelves a la televisión?

Me he dado cuenta lo mucho que disfruto dedicándole tiempo a mis hijos, soy padre soltero de dos, que no solamente tienen tres clases virtuales a la semana sino que pronto van a tener tres clases presenciales en las tardes, y ahí tengo que estar yo. Y eso consume un tiempo. La otra parte de mi vida está dedicada a estas causas que me han conmovido y tocado tanto, como ACNUR y a otra es la que he iniciado en términos de vida digital, con los podcast. También está Rayo en la botella, los programas de televisión. Antes de que nacieran mis hijitos y me involucrara activamente en causas sociales, ustedes me han visto siete días a la semana, 24 horas al día, dedicándome a mover la maquinaria de Rayo en la botella, y creo que eso estuvo bien en algún momento de mi vida. Si el próximo año vuelvo a la televisión, que es algo que no descarto, no va a ser con la intensidad de años atrás.

Como artista, como peruano, ¿cómo ves el escenario político en el que nos encontramos?

Me da mucha pena que el escenario político o las circunstancias políticas actuales nos hayan conducido a una polarización tan dura. Creo que la situación política nos ha quitado la poca empatía que teníamos, y la poca capacidad de sentarnos y escuchar al otro y conversar. (...) Amistades se rompen, gente deja de seguirse en redes y se insultan sin ningún problema. Cómo vamos a volver a coser toda esa ropa rasgada, cómo vamos a volver as ser empáticos, a ser amigos. Esa es mi mayor preocupación. De hecho también me preocupa el panorama político porque soy empresario, ciudadano y tengo derechos por los que estoy peleando, para mí y para mis hijos. Para la comunidad LGTBI y sobre todo para la comunidad trans lo que se nos viene es un golpe duro, un retroceso. No importa quién gane es un retroceso.

¿Cómo va esa “pelea” por conseguir que el Reniec acepte inscribir a tus hijos?

Vamos a tener que judicializar el proceso, probablemente tengamos que llevarlo a fueros extranjeros para poder seguir. Y yo que tengo el privilegio de poder contratar a un abogado, de ser una figura pública que puede hablar contigo sobre este tema, no encuentro una solución; imagínate la gente que no lo tiene. Sin ir muy lejos, en Argentina hay lo que se llama la cuota trans, todas las entidades del estado tienen que tener el tres por ciento de personal trans. Aquí ni siquiera hay una identidad de género.

