Cinthia Gutierrez, hija del popular Tongo, visitó este jueves el set de “En boca de todos” y sorprendió a los conductores del espacio cuando reveló que pronto abrirá su cuenta de OnlyFans.

“Es una nueva faceta para mí y voy a hacer un contenido sin físico (...) Recién estoy empezando y va a ser poco a poco, según como va recibiendo el público este contenido”, expresó la cantante.

Tras escucharla, Ricardo Rondón intervino para enviar un mensaje a Tongo, a quien le pidió que no permita que su hija incursione en dicha red social.

“Tongo, tú y yo hemos sido monaguillo, por favor, no permitas que tu hija entre a esa página del demonio. Oh por Dios”, dijo alarmado Ricardo Rondón. “Hijita, me opongo, dedícate a cantar tienes una voz maravillosa”, añadió el conductor de televisión.

Sin embargo, la jovencita manifestó que su padre y su madre fueron los primeros en alentarla en esta decisión.

“Hay que tener mucho valor y mucha personalidad y seguridad (...) En realidad, quiero agradecer mi papá y mi mamá fueron los de la idea (...) Me dijeron: ‘Hija, te tenemos fe, dale con todo’”, comentó Cinthia Gutierrez generando alboroto en el set.

VIDEO RECOMENDADO

De Bon Jovi a Tongo: los artistas que lanzaron temas para crear conciencia sobre la cuarentena

Bon Jovi, Ruben Blades e interpretes peruanos que realizaron composiciones musicales con un mensaje esperanzador