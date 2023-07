El exconductor de televisión Ricardo Rondón reveló que recibió la invitación para formar parte de “La casa de Magaly”, junto a otros personajes de la farándula local. Según dijo, tuvo que rechazar la propuesta porque tenía un contrato con Latina; sin embargo, aseguró que le hubiera gustado ser parte del programa.

Tras salir ganador del programa “El Gran Chef Famosos”, Ricardo Rondón recibió varias propuestas para volver a la televisión, una de ellas llegó de parte del productor de “Magaly TV, la firme”, Patrick Llamo.

“Nunca he tenido mayor acercamiento a Magaly. Me pareció muy cortés y generoso que llegue dicha propuesta y se lo agradezco… Sí, claro, Patrick (Llamo) me llamó. Si lo hace es porque Magaly lo sabe”, dijo Rondón al diario El Popular.

“Con Magaly nos hemos cruzado alguna vez, pero no hemos conversado nunca. Los espacios y tiempos se dan cuando tengan que ocurrir. Probablemente, se dé el momento de conversar con ella. Uno no sabe qué puede pasar”, agregó el expresentador de televisión.

Asimismo, Rondón también contó que fue invitado a formar parte del nuevo programa “¿Cuál es el verdadero?”, de GV Producciones que conduce Adolfo Aguilar. “Me llamaron del programa de Gisela (Valcárcel). No puedo tampoco por tener contrato con Latina. Se vienen cosas hermosas”, puntualizó.

Como se recuerda, Ricardo Rondón se convirtió en el ganador de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” tras superar en una reñida final a la actriz Karina Calmet.